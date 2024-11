Una comunità che marcia unita e respinge ogni tipo di violenza contro le donne.

“ScriviAMO una pagina nuova e facciamo la differenza… insieme”: questo il titolo della iniziativa organizzata dalla Fidapa-sezione locale, a Porto Torres, per lunedì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. La manifestazione prevede una fiaccolata e momenti di riflessione sul tema.

La partenza alle 18 dal prato antistante la Torre Aragonese, dove verranno consegnate le fiaccole e saranno letti i nomi delle donne vittime di femminicidio quest’anno in tutto il Paese. Il corteo si dirigerà verso la basilica di San Gavino con alcune soste previste all’angolo via Petronia, scuola De Amicis e scalinata Basilica di San Gavino, ognuna caratterizzata da letture che omaggiano la donna e invitano a riflettere sulla violenza di genere.

Sul sagrato della chiesa i partecipanti daranno vita al flash mob con il gesto antiviolenza #SignalForHelp, l’hashtag che caratterizza il simbolo internazionale per segnalare la situazione di pericolo. Infine, si terrà la premiazione dei lavori presentati la mattina del 25 novembre all’estemporanea di pittura “Libera l’arte... libera le Donne” nell’Istituto Comprensivo 2. Partecipano all’iniziativa promossa dalla Fidapa, le parrocchie turritane, le associazioni religiose e laiche, passando per la Consulta del Volontariato Portotorrese, Rotary Club Porto Torres, Inner Wheel Porto Torres Distretto 208-Italia, Rotaract Club Porto Torres, Lions Club Porto Torres, i gruppi scout cittadini, con invito rivolto a tutti i cittadini. L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

© Riproduzione riservata