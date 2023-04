Nella fase più suggestiva della Settimana Santa si svolge anche a Porto Torres la cerimonia de S’Incontru.

Nella mattina di Pasqua si è svolta la processione del Cristo Risorto, la statua accompagnata dalla basilica di San Gavino per le vie di Monte Agellu, fino all’incontro con il simulacro della Madonna, davanti alla chiesa della Beata Vergine della Consolata.

L’emozione dei fedeli, i tanti curiosi insieme ai comitati portabandiere si sono ritrovati in piazza per celebrare S’Incontru, l’espressione più forte dell’intera celebrazione, che esalta l’amore ritrovato, la vita che vince la morte, quello della Madonna con Gesù Risorto, per l’occasione vestita a festa col manto celeste.

Una grande folla ha partecipato al momento, considerato dai fedeli, quello più significativo dei riti religiosi della settimana di Pasqua. Un cammino che unisce le due chiese, la basilica di San Gavino dove è stata celebrata la messa da don Salvatore Masia e la parrocchia della Consolata dove ad officiare la funzione religiosa è stato il parroco don Gavino Sanna.

