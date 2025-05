Il pilota algherese ci riprova, già vincitore per tre volte, Lucio Canu parteciperà anche per la prossima edizione alla più lunga gara motonautica al mondo con quasi secolo di storia: il Raid Pavia – Venezia, 413 km nelle acque del Po.

La ormai storica e rinomata competizione è la gara di motonautica in acque interne più lunga al mondo. Rappresenta una corsa a metà strada tra la Formula 1 e la Parigi-Dakar, e si può svolgere solo grazie al grande impegno, esperienza e dedizione dei due organizzatori; Giampaolo Montavoci presidente della Motonautica Venezia, e Angelo Poma presidente della Motonautica Pavia. Anche per quest’anno gli organizzatori hanno lavorato sodo per garantire un alto livello di sicurezza ma senza trascurare gli aspetti agonistici e di spettacolo.

La novità è che Lucio rappresenterà ufficialmente la città di Alghero, la sua partecipazione all’evento gode infatti del patrocinio del Comune che l’ha visto nascere e crescere sia professionalmente che agonisticamente.

L’appuntamento è per il prossimo 2 giugno con una partenza emozionante dalla città di Pavia: 413 chilometri da percorrere come temerariamente tra i fiumi Ticino e Po, un percorso ricco di insidie. Secche, tronchi, curvoni in cui il pericolo è dietro l’angolo con i mezzi che volano a pelo sull’acqua e picchi di velocità che superano abbondantemente i 200 chilometri orari. Il 40% degli iscritti non arriva al traguardo. A contendersi il titolo della 72ª edizione ci saranno i grandi nomi della nautica

mondiale e degli sport motoristici, è infatti prevista la partecipazione del vero big della motonautica mondiale: Guido Cappellini, il pilota più vincente nella storia della motonautica inshore, con i suoi 10 titoli mondiali conquistati in F1. Circa 100 gli equipaggi provenienti da tutto il mondo, e tra loro anche il pilota algherese Lucio Canu, classe 1984, della “LH Garage”, che sarà affiancato come sempre dalla copilota Giorgia Porcu. Il potente mezzo col quale gareggerà - un’acquabike Yamaha GP1900 – è lo stesso col quale ha partecipato nel 2024.

«Questa sarà la quarta edizione alla quale parteciperò – le parole di Lucio Canu – la tensione è sempre altissima, gli allenamenti e la preparazione del mezzo mi hanno impegnato tantissimo, ma l’attesa ormai è finita, ancora qualche giorno e ci sarà la gara. Per me rappresentare ufficialmente la mia città è un grande onore ma anche un grande impegno, spero di portare a casa un buon risultato».

