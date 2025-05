Indagini geologiche lungo la costa del territorio comunale di Porto Torres, studi propedeutici degli interventi di messa in sicurezza delle falesie nel tratto ad est dello Scoglio Ricco e nella chiesetta di Balai Lontano.

Il risultato delle indagini sarà necessario per studiare gli interventi di protezione delle zone interessate dal fenomeno dell’erosione costiera.

Il Comune turritano è beneficiario del fondi pari a 100 mila euro, risorse stanziate dall’assessorato regionale Difesa dell’Ambiente per la “Concessione di finanziamenti per la progettazione di interventi di difesa costiera e di riqualificazione a favore degli enti locali per l'affidamento di incarichi professionali”.

Circa 10 milioni le risorse stimate per la messa in sicurezza di tutta la costa, che, a Porto Torres, subisce l’incessante azione del mare costringendo ad interventi di manutenzione con strutture in grado di limitare la portata delle onde. Attualmente il Comune per contrastare l’erosione costiera ha a disposizione le risorse regionali pari a un milione e 600mila euro.

© Riproduzione riservata