Nato con la volontà di rigenerare la comunità di Codrongianos, perché sia capace non solo di immaginare un modello diverso di accoglienza, ma per essere messa in condizione di costruire percorsi di nuova economia e potenziamento del tessuto sociale, il progetto InCoros si racconta dopo tre anni di attività domani, giovedì 29 maggio, nella biblioteca comunale “Andrea Loriga”. Diversi i momenti che animeranno la serata: alle 19, Aldo Addis, presidente di Lìberos (partner del progetto), racconterà le iniziative culturali portate avanti nell’ambito di InCoros e i risultati ottenuti; alle 19.15, la progettista culturale Antonella Agnoli presenterà “La casa di tutti. Città e biblioteche” (Laterza), saggio in cui l’esperta riflette su quale sia stato il ruolo delle biblioteche fino a oggi e come dovrebbero agire, questi luoghi di resistenza culturale, per essere parte attiva di un cambiamento; alle 20, un momento dedicato a “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza” (Fazi), con una serie di letture in italiano e arabo a cura delle associazioni Emergency Sassari e Ponti Non Muri. Per ogni copia venduta cinque euro saranno donati a Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria a Gaza.

L’evento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e dal Ministero della cultura – bando Borghi Pnrr e realizzato in collaborazione con Lìberos, la biblioteca comunale di Codrongianos, il sistema bibliotecario Coros Figulinas, la cooperativa Comes, le associazioni Emergency Sassari, Ponti Non Muri, Intersezioni Culturali e Isterre, e la libreria Koinè Ubik di Sassari.

