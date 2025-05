Il Consiglio comunale ha approvato nel corso dell’ultima seduta un nuovo regolamento che disciplina l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati, con l’obiettivo di garantire un corretto insediamento urbanistico, tutelare la salute pubblica e preservare il patrimonio ambientale e culturale.

Il regolamento si basa su normative nazionali e regionali, tra cui la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici e il Codice delle comunicazioni elettroniche.

La finalità principale è minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, garantendo trasparenza e partecipazione dei cittadini nelle decisioni. Viene stabilita una procedura autorizzativa semplificata, che prevede il coinvolgimento del Comune tramite il Suape.

Le domande di installazione o modifica degli impianti devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria e sottoposte a controlli dell’Arpas.

I controlli saranno periodici e finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e la corretta localizzazione degli impianti. Particolare attenzione è rivolta alla localizzazione degli impianti: si privilegiano siti già esistenti, come pali o tralicci già adibiti al servizio (co-siting), e si incoraggiano le installazioni su aree comunali o in zone verdi, lontano da siti sensibili come scuole, ospedali, parchi giochi e strutture socio-assistenziali. È vietata l’installazione sopra i siti sensibili, salvo specifiche autorizzazioni.

Il sindaco, Nicola Sassu commenta: «Con questo nuovo regolamento, vogliamo garantire che le infrastrutture di telecomunicazione siano installate nel rispetto dell’ambiente e della salute dei nostri cittadini. È un passo importante verso una gestione più responsabile e trasparente di queste tecnologie. Ringraziamo l’Ufficio tecnico del Comune per il gran lavoro svolto e in particolare modo l’architetto, Giovanni Fara, che ha curato la pratica».

Il regolamento prevede anche sanzioni amministrative in caso di violazioni, con sospensione o revoca delle autorizzazioni e istituisce un catasto digitale degli impianti radioelettrici presenti sul territorio comunale. La validità del regolamento è di tre anni, con possibilità di rinnovo e aggiornamenti periodici, per garantire un’adeguata tutela ambientale e sanitaria. Il nuovo regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.

© Riproduzione riservata