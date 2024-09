La commissione congiunta Urbanistica e Finanze del Comune di Porto Torres, presieduta da Gavino Sanna e Gaetano Mura, hanno dato il via libera alla concessione di valorizzazione dell’ex Ostello della Gioventù situato davanti alla spiaggia di Balai. «Si tratta di un passaggio puramente tecnico che tuttavia ha permesso di sottolineare il lavoro che questa amministrazione sta portando avanti nell’ambito dell’attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale con l’obiettivo di offrire ai cittadini, e a chiunque scelga la città di Porto Torres come destinazione, sempre maggiori e più efficienti servizi». Dichiarazioni dell’assessore al Bilancio, Alessandro Carta al termine della seduta congiunta, a cui hanno preso parte i responsabili dei rispettivi settori comunali Francesca Stacca e Mario Cappai, che ha votato all’unanimità al procedimento di autorizzazione della variante urbanistica in relazione alla concessione di valorizzazione dell’edificiio “Ex Ostello della Gioventù” (ostello piccolo). «Il Comune che ne conserva la proprietà – ha proseguito Carta - oltre a incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmierà sugli gli oneri di vigilanza, custodia, messa in sicurezza, manutenzione dell’immobile e, al contempo, riattiva circuiti virtuosi di trasformazione urbana e di sviluppo locale». A seguito della procedura indetta dall’amministrazione nel 2022 per la concessione di valorizzazione del fabbricato comunale di via Balai, l’aggiudicazione della gara è andata alla Mit Engineering & Consulting s.r.l. che ha predisposto il progetto preliminare (redatto dall’architetto Omar Simonini), approvato dall’amministrazione lo scorso mese di luglio in quanto rispecchia le finalità di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e l’implementazione delle potenzialità ricettive della città. La società ha quindi presentato il progetto definitivo in cui viene proposta una variante urbanistica al piano regolatore generale (PRGC), con una riqualificazione dell’area destinata a servizi strettamente connessi alla residenza. Il prossimo passo sarà quindi la convocazione della Conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto dell’opera pubblica che perfezionerà la variazione urbanistica così come previsto dalla normativa in materia. Attraverso la concessione di valorizzazione si potranno sviluppare nuovi servizi turistico-ricettivi, in particolare un hotel a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica.

© Riproduzione riservata