Lavori di prolungamento dell’Antemurale di Ponente, interventi di riqualificazione dell’ex Mercato Ittico e della darsena pescherecci: lo scalo marittimo si prepara a cambiare pelle per diventare un porto polifunzionale con una doppia anima turistica e commerciale. «Gli interventi propedeutici al prolungamento del braccio sull’Antemurale sono cominciati, l’azienda è già operativa e sta provvedendo allo spostamento della statua della Madonnina del fortino militare della II Guerra mondiale, situati nel molo di Levante», spiega il sindaco Massimo Mulas.

«Per quanto riguarda la posa dei dissuasori antistrascico, una delle prescrizioni ante operam, c’è stato un ulteriore passaggio che ha rallentato i lavori, ma si tratta di interventi che non fanno parte della prima fase del cronoprogramma, che invece dovrà essere ancora avviata». La più importante infrastruttura portuale finanziata dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, oltre 30 milioni di euro, è stata assegnata alla Sales spa, la società che ha avviato gli interventi dal 4 novembre scorso per realizzare il braccio dell'Antemurale, l’opera a protezione del moto ondoso dello scalo commerciale. «Si allungano i tempi di consegna dei lavori del Mercato Ittico, un ritardo imputabile ad alcune varianti al progetto – spiega il primo cittadino - pertanto l’opera verrà conclusa e inaugurata nel mese di marzo». L’ex struttura destinata inizialmente a diventare un Mercato Ittico, sarà un Centro Servizi per il porto in grado di ospitare gli Uffici della Port Authority.

Lo stato dell’arte delle opere portuali in corso di lavorazione è stato illustrato, giovedì sera, durante la seduta del consiglio comunale, in risposta ad una segnalazione del consigliere Ico Bruzzi che sottolineava il cronoprogramma dei lavori dell’Antemurale, di circa 700 giorni, e il ritardo della consegna del Mercato Ittico prevista inizialmente per il mese di dicembre 2024. «Sono, invece, in fase avanzata, pertanto si faranno a breve gli affidamenti, i lavori per il completamento della Darsena pescherecci e l’arredo della banchina di fronte al Centro servizi, - spiega Mulas -un’area portuale sottoutilizzata perché funziona da flangiflutti. A causa di questi interventi necessari, una delle ripercussioni che avremo, in occasione della Festha Manna, è che non potremmo disporre degli spazi portuali frontali, dove solitamente ospitiamo gli spettacoli viaggianti».

© Riproduzione riservata