L’Ufficio di Piano del Comune di Porto Torres accelera sui tempi di presentazione e, quindi, di approvazione in consiglio del Piano urbanistico comunale. Dopo il nulla osta della commissione Urbanistica, presieduta da Gavino Sanna, con l’approvazione dello schema definitivo dell’importante strumento di programmazione del territorio, i progettisti procedono con le azioni necessarie per la produzione degli elaborati, della cartografia e delle norme tecniche di attuazione che costituiranno l’impianto del Puc.

«L’approvazione definitiva del Piano urbanistico potrebbe arrivare entro l’estate», assicura Mario Cappai, progettista e coordinatore dell’Ufficio di Piano. «Dopo il via libera dell’aula, tutti gli atti verranno trasmessi alla Regione Sardegna per la verifica di coerenza - spiega Cappai - un atto amministrativo di competenza del Direttore generale dell’assessorato agli Enti locali. Nel caso la Regione rilevi incoerenze del Puc rispetto alle norme sovraordinate, comunica formalmente i punti eccepiti, suggerendo l’adeguamento alle norme indicate, oppure potrebbe dare il via libera cos da procedere con la pubblicazione sul Buras dello strumento urbanistico che diventa operativo».

Un lungo lavoro che ha visto la Regione concorrere con il Comune alla redazione del Piano attraverso un processo di copianificazione svolto in questi anni, attività che ha avuto una sterzata decisiva e che, dopo 22 anni dall’avvio dell’iter, potrebbe approdare presto in consiglio comunale. «Sono particolarmente soddisfatta del lavoro condotto fino ad oggi», dichiara l’assessora all’urbanistica, Gian Simona Tortu. «Sin dall’istituzione dell’ufficio di piano, si è lavorato alacremente ricucendo i rapporti con gli Enti preposti al rilascio dei pareri e integrando la documentazione con alcune parti propedeutiche all’approvazione di questo strumento di pianificazione. Si auspica – prosegue l’esponenete della giunta Mulas - che l’iter possa essere completato prima dell’estate ricordando che il primario obiettivo di questa amministrazione è quello di voler dare certezze nel rispetto della normativa sovraordinata e che questo strumento di indirizzo possa dare avvio a nuovi processi di ripresa economica funzionali allo sviluppo del nostro territorio».

«Le prossime azioni programmate dall’Ufficio del Piano riguardano la produzione degli elaborati - spiega Gavino Sanna, presidente della commissione Urbanistica - ovvero le tavole di analisi di rischio dei regimi vincolistici e le norme tecniche di attuazione dei regolamenti edilizi, due documenti che danno indicazione sui contenuti del piano. Infatti mentre lo schema di zonizzazione approvato dalla precedente commissione detta la forma, le norme tecniche dettano i contenuti». Risultati che, ancora una volta, saranno oggetto del lavoro della Commissione prima di sottoporre il Puc all’approvazione del consiglio comunale.

