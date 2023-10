Celebrazione solenne dell’ordinazione diaconale presso la basilica di San Gavino a Porto Torres.

La lunga cerimonia suggestiva presieduta dall’arcivescovo Gian Franco Saba si è svolta questa mattina, 25 ottobre, in occasione del Dies natalis, giorno in cui viene ricordato il martirio dei tre santi patroni Gavino, Proto e Gianuario. Una grande folla di fedeli insieme ai portabandiera ha partecipato al pontificale celebrato con i sacerdoti delle diocesi, contestualmente all’ordinazione diaconale del seminarista Emanuele Piroddu di Sennori.

Sull’altare della basilica la benedizione che accompagna un cammino di fede, un incoraggiamento al rispetto dei valori del cristianesimo.

Sdraiato a terra ai piedi dell’altare, l’imposizione delle mani sul loro capo e la preghiera di Ordinazione, i riti esplicativi con la vestizione degli abiti diaconali e la consegna del Libro dei Vangeli. Le celebrazioni dedicate ai Martiri Turritani previste per il 25 ottobre, giorno del martirio di San Gavino soldato, sono state rinviate al 27 ottobre, giorno della decapitazione di Proto e Gianuario.

Nella chiesetta di Balai Lontano verrà celebrata la Santa Messa officiata dal parroco della basilica di San Gavino, don Salvatore Masia, a seguire un corteo formato dai cavalieri, dal gruppo folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, dal parroco, dalle bandiere e dai fedeli che vorranno unirsi si sposterà verso la spiaggia di Balai, dove saranno in rada le imbarcazioni. Qui i cavalli si immergeranno in acqua in segno di devozione e il parroco impartirà la benedizione ai partecipanti.

© Riproduzione riservata