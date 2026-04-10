Grande successo per la seconda edizione di Edufest - “Turris Umpari”, il Festival dell’educazione promosso dal Settore Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con il gruppo di associazioni che fanno parte del Tavolo paritetico del “Patto Educativo di Comunità”, lo strumento che consente di attuare azioni educative innovative all'interno del contesto cittadino, attraverso una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, la scuola, le famiglie, il mondo dell’associazionismo e la cittadinanza.

L’iniziativa era stata inaugurata ieri, giovedì 9 aprile, dall'assessora all'Istruzione e alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto nei locali dell'Istituto Nautico "Mario Paglietti" sul lungomare Balai, dove le 15 associazioni coinvolte hanno proposto a tutti i partecipanti - studentesse e studenti di ogni ordine e grado - le attività educative e ludiche in programma e i percorsi esperienziali guidati da educatori, esperti e volontari del territorio, pensati per stimolare creatività, collaborazione e socialità, coinvolgere ogni generazione e favorire la condivisione di momenti educativi, senso civico e crescita personale.

I laboratori di Edufest sono proseguiti questa mattina, venerdì 10 aprile, al Liceo scientifico "Mario Paglietti" di via Bernini dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi hanno continuato a mettere in campo idee, talenti e visioni, diventando parte attiva della costruzione della comunità educante. A fare da tutor ai più piccoli come volontari, una decina di studenti del Nautico e dello Scientifico. Domani 11 aprile, infine, Edufest uscirà dalla scuola per incontrare la città sul lungomare cittadino. In concomitanza con la Giornata del mare, uno degli spazi più iconici del territorio si trasformerà in un luogo di incontro, partecipazione e riflessione collettiva.

Il pomeriggio si aprirà alle 15:00 con una bio-passeggiata dalla spiaggia della Renaredda fino al litorale delle Acque Dolci. Sarà un cammino educativo che unisce scuola, associazioni e cittadini nell’esplorazione delle risorse naturali. Nell’ambito dell’iniziativa si inserisce uno degli appuntamenti della Settimana Verde dell’AMI, dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del rapporto tra comunità, territorio e mare. Lungo il percorso, associazioni e realtà educative animeranno la camminata con performance artistiche, azioni educative e momenti di partecipazione attiva. Il pomeriggio si concluderà con un talk tematico che avrà l’obiettivo di approfondire i bisogni educativi del territorio, valorizzare le risorse e rafforzare le alleanze educative.

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