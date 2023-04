Inquietante episodio questo pomeriggio a Porto Torres, in via Mannu.

Due pitbull hanno eluso la sorveglianza dei padroni e sono riusciti ad uscire di casa seminando il panico. Insieme hanno aggredito un gatto uccidendolo ed hanno tenuto un atteggiamento minaccioso e aggressivo verso tutti i passanti.

Alla scena dell'uccisione del piccolo felino hanno assistito bambini con i loro genitori, che in quel momento facevano una passeggiata. Tutti ovviamente atterriti dalla situazione.

«Non è la prima volta che succede - dice un residente -. Quei cani quando escono sono pericolosi. Inoltre non avevano la museruola. Abbiamo temuto per l'incolumità dei nostri figli e anche per la nostra. Lo spettacolo a cui nostro malgrado abbiamo assistito è stato orripilante. Abbiamo anche avvertito i carabinieri - conclude - e chiediamo ai padroni dei cani di essere più responsabili e attenti».



