Decoro e creatività per valorizzare uno degli angoli nascosti di Porto Torres. Angeli, donne, anche un animale compaiono tra i personaggi creati dai partecipanti al laboratorio creativo dell’associazione di volontariato e solidarietà Il Risveglio Onlus. L’attività è stata proposta e guidata dalla maestra Luisa Soletta che ha preso le mosse dalla festa del Natale per poi fare riflettere i partecipanti, in un’ottica più ampia, sulla nascita di una bambina o di un bambino, sulle persone che accompagnano questo lieto evento, sugli auguri e i doni destinati ai nuovi nati.

Sulla base di quanto emerso e condiviso durante l’attività laboratoriale, ogni partecipante ha sviluppato l’idea di un personaggio - in modo astratto oppure figurativo - che è poi stato realizzato dipingendolo su assi di legno.

Sono nati così diversi e coloratissimi personaggi - a formare una sorta di presepe contemporaneo - che hanno trovato collocazione sulla scalinata alle spalle del supermercato Lidl, riqualificata, tempo addietro, proprio in collaborazione con l’associazione turritana.

