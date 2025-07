Il tema della dermatite bovina contagiosa, la malattia che sta creando allarme in centinaia di aziende zootecniche dell’Isola, sarà al centro del prossimo incontro in programma mercoledì 30 luglio alle 11, presso la sala consiliare del Comune di Stintino. L’incontro nasce a seguito dell’ultima Conferenza territoriale sanitaria e sociosanitaria che ha riunito, il 24 luglio, i sindaci dei comuni del Nord Ovest dell’Isola presso la sala Angioy del palazzo della provincia di Sassari, per discutere sugli strumenti da adottare nella battaglia contro la diffusione della dermatite bovina. Un appello ad affrontare uniti una situazione di emergenza, colto dalla sindaca di Stintino, Rita Vallebella che ha chiamato i sindaci di Sassari e Porto Torres per un confronto con gli allevatori del territorio della Nurra– in totale 38 aziende di allevamento, di cui 22 proprio a Stintino – per trovare dei rimedi in grado di arginare la diffusione e il contagio della malattia, con alto gradi trasmissione, attraverso una campagna vaccinale in cui si confida la collaborazione con le aziende zootecniche per poter raggiungere l’obiettivo, quello di sconfiggere il virus.

© Riproduzione riservata