Incendio in corso nell’agro boschivo di Osilo, in località Rio Badu Canu. Il rogo si è sprigionato dal pomeriggio di domenica, con la situazione in miglioramento nella serata.

A coordinare le operazioni il Corpo forestale di Ploaghe, aiutato dal personale delle stazioni di Ittiri, Nulvi, dal Gruppo di analisi e utilizzo del fuoco di Sassari e quello a bordo degli elicotteri Super Puma provenienti dalle basi della Forestale di Bosa, Limbara e Alà dei Sardi. Sul posto anche un Canadair proveniente da Ciampino.

In azione anche i Vigili del Fuoco di Sassari, quattro squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Osilo-S. Antonio, Ploaghe, Sassari-Lu Traineddu, Nulvi, due squadre di volontari: Sassari-Misericordia, Osilo-Avpc Osilese, i Barracelli di Osilo e Nulvi. «L’incendio - riferisce il sindaco di Osilo Giovanni Ligios - non è mai stato vicino al centro abitato».

Nessuna conseguenza invece a Codrongianos per un incendio subito domato, sempre nel pomeriggio.

