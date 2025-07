Inaugurata ieri a Sassari, in via Carducci, la sede di “Ora Noi”. Uno spazio, nel quartiere di Monte Rosello, dove i volontari dell’Associazione di Promozione Sociale accoglieranno i caregiver familiari offrendo assistenza legale, pedagogica e psicologica. “L’associazione- affermano i 4 componenti -si propone di essere la voce di coloro che spesso restano inascoltati: le persone con disabilità e le loro famiglie.

La missione di Ora Noi Aps è offrire un supporto concreto ai caregiver familiari nell’affrontare le difficoltà quotidiane, senza mai invadere la loro sfera privata”. “Molti di loro si sentono soli- dichiara Mario Assanti, il presidente di “Ora Noi”, davanti all’uditorio della sede in cui era presente anche la presidente della Commissione Sanità regionale Carla Fundoni- e vivono sensi di colpa per la situazione che gestiscono, talvolta ammalandosi”. Con il sostegno dell’associazione potranno avere consulenze legali e burocratiche, per orientarsi tra normative, diritti e agevolazioni, oltre a sostegno psico-pedagogico, anche attraverso seminari e corsi, individuali e di gruppo.

“Facciamo in modo- afferma la pedagogista Francesca Zannin -di rafforzare la loro personalità, in modo che non si perdano, aiutandoli a vedere il proprio parente non con gli occhi della diagnosi”. “Ora Noi” offre aiuto da anni, anche se prima avveniva via telefono e grazie al web. “Durante la pandemia- aggiunge Assanti- sono centinaia le persone che si sono rivolte a noi”. Una dedizione riconosciuta tra l’altro dalla Croce Rossa Nazionale che ha conferito all’associazione la medaglia di bronzo per il volontariato.

© Riproduzione riservata