Travolta da un camioncino davanti al piazzale della scuola elementare Borgona. L’incidente è accaduto intorno alle 13 in via Sebastiano Satta, a Porto Torres, quando il furgone, che trasportava i pasti per servire le mense scolastiche si apprestava ad entrare nel piazzale di accesso ai locali, nel retro della scuola, dove i bambini della primaria consumano il pranzo.

È bastato un momento di distrazione, una svista, e una donna di 50 anni, dipendente della ditta di gestione della mensa, è stata investita dal mezzo. L’urto è stato violento e l’operatrice è stata immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari dell’ambulanza del Soccorso Sardo, intervenuti sul posto insieme ad una medicalizzata del 118.

I medici dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il trasferimento della donna all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Le condizioni della paziente, che ha avvertito un forte dolore al costato, non risultano gravi.

