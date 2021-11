Aiuta gli anziani ad attraversare la strada, non disdegna sorrisi a nessuno, un saluto cordiale a quelli che incrociano il suo sguardo e spesso si improvvisa “vigile urbano”.

Lui si chiama Destiny Otasowie, un giovane immigrato di 26 anni che arriva dalla Nigeria.

Ha scelto Sassari come luogo di residenza e Porto Torres come località dove prestare la sua cortesia ai cittadini che in auto o a piedi attraversano l’incrocio tra via Petronia e via Principessa Giovanna.

Il suo lavoro di venditore ambulante lo svolge a Sassari. Ogni giorno alle 7 sale sul pullman e raggiunge la città turritana dove si posiziona davanti ad una panetteria e “dirige il traffico” e offre il suo aiuto a chi ha difficoltà ad attraversare la strada e agli automobilisti che sbucano dall’incrocio. I residenti lo hanno adottato, c’è chi gli dona un panino, una bottiglia d’acqua e qualche moneta. Aspetta che qualcuno gli offra un lavoro più remunerativo.

"Devo aiutare la mia famiglia rimasta in Nigeria, il paese da dove sono scappato cinque anni fa, - racconta Destiny – là la vita era una lotta, qui sto molto meglio, la gente mi vuole bene, e c’è chi mi ha offerto qualche lavoro da giardiniere, piccole cose che faccio volentieri”.

Ha fretta di terminare la sua conversazione, il suo tempo lo dedica agli altri. La mattina trascorre veloce e all’una deve risalire sul mezzo pubblico per rientrare a casa, a Predda Niedda, nella zona commerciale di Sassari, dove condivide l’abitazione con altri suoi connazionali.

“Questa città è accogliente, - aggiunge - le persone mi fanno tanti complimenti e gli automobilisti se non mi vedono si preoccupano e chiedono di me”.

© Riproduzione riservata