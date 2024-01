Parole di pace pronunciate dagli alunni della scuola media De Amicis, voci di studenti e studentesse liberate dalla finestre dell’Istituto comprensivo 2 di Porto Torres che, questa mattina, hanno letto tutti insieme un brano a loro scelta tratto da libri, romanzi, memorie, lettere, saggi, e poesie, per raccontare l’Olocausto.

Per 5 minuti dai balconi dell’edificio scolastico, insegnanti e alunni hanno liberato verso il cielo le parole di tutti quelli che hanno denunciato l’orrore della Shoah. Un momento suggestivo di grande impatto per una iniziativa intitolata “Una finestra per la Memoria: ma che rumore fa la lettura a scuola?”, organizzata in occasione della Giornata della Memoria dalla biblioteca comunale di Porto Torres e Lal-legarsi alla Lettura in collaborazione con la scuola, Fidapa-sezione locale, la cooperativa Comes, La Camera Chiara e Radio del Golfo. Una lettura corale polifonica in omaggio alle vittime della Shoah.

Fuori ad ascoltare c’erano i genitori e tanti curiosi. Le bibliotecarie e i rappresentanti delle associazioni partner di Lal hanno assistito all’evento per condividere l’importante momento con gli studenti.

© Riproduzione riservata