Un altro dono all’ospedale civile di Sassari, un grande gesto di solidarietà che arriva dalle mani dell’associazione Gianni Fresu di Porto Torres. Giovedì 1 febbraio alle 18.30, nella sala consiliare del Comune turritano, l’associazione sportiva culturale no-profit consegnerà al reparto di Pediatria della Aou di Sassari il materiale medico-sanitario acquistato grazie al ricavato dell’evento benefico “Uniti per inseguire un Sogno! - 7° Trofeo Gianni Fresu", organizzato a Porto Torres lo scorso mese di giugno.

Per il settimo anno consecutivo, su volontà del presidente Salvatore Fresu, ha scelto di destinare alla U.O.C. reparto di di Pediatria i proventi del torneo, nato con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati e dedicato al ricordo del compianto Gianni Fresu, per oltre un decennio dirigente e allenatore del settore giovanile del Porto Torres Calcio.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, l’assessora allo sport Simona Fois, il presidente del consiglio comunale Franco Satta, il presidente dell’associazione Salvatore Fresu, la vicepresidente Antonella Ruggiu e tutto lo staff, il responsabile del reparto di pediatria Gianfranco Meloni insieme ad alcuni membri della sua equipe e i rappresentanti della Fondazione di Sardegna, partner dell’iniziativa.

Grazie al ricavato raccolto è stato acquistato un apparecchio aerosol per uso professionale clinico-ospedaliero, un Otoscopio Heine Beta e400 Led e un Timpanometro professionale portatile per test rapidi e accurati, per un valore complessivo di oltre 7mila euro. A partire dalla prima edizione del 2015, l’associazione ha raccolto circa 30mila euro utilizzati nel corso degli anni per donazioni alle scuole calcio locali e, soprattutto, per acquistare materiale medico di prima necessità e apparecchiature utili alle equipe mediche di Pediatria per effettuare esami diagnostici sui piccoli pazienti, eseguire prelievi e registrare dati.

