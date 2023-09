Poco importa se l’area è frequentata da bambini, da genitori che accompagnano i piccoli per trascorrere qualche ora di svago.

Il parco San Gavino, una zona storica di Porto Torres, è puntualmente preso di mira dagli incivili che abbandonano ogni rifiuto per terra. Un cumulo di lattine e bottiglie di plastica è stato abbandonato in prossimità dell’area giochi.

Un gesto in barba alle regole del rispetto dell’ambiente, comportamenti messi in atto a due passi da mamme e bambini. Una discarica nell’area verde piena zeppa di lattine di alluminio che completano un quadro poco edificante di un parco dove per terra si getta carta e plastica.

Chiunque vi porti a spasso i propri cani non può fare a meno di esprimere indignazione e rabbia. I cestini spesso vengono ignorati. Si preferisce sporcare, degradare una delle zone tra le più frequentate. Un colpo d’occhio pessimo, con sullo sfondo a contrasto evidente la basilica di San Gavino. Un altro biglietto da visita da cancellare quanto prima.

© Riproduzione riservata