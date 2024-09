Al via le attività di verifica e i rilievi nell’abitazione di edilizia residenziale pubblica, sita in via Falcone e Borsellino a Porto Torres, per valutare lo stato di criticità strutturale dell'immobile.

La relazione redatta dagli operai incaricati dal Comune verrà inviata al Tribunale civile di Sassari al fine di valutare le responsabilità di costruzione degli alloggi.

Un caso giudiziario scoppiato lo scorso anno per le gravi problematiche che pregiudicano la normale funzionalità di almeno 23 appartamenti dei 49 alloggi Erp, consegnati il 19 maggio del 2019 dalla precedente amministrazione comunale.

Nel palazzo risiede anche Gianfranco Careddu, affetto da alcune patologie e una forma grave di disabilità, che nei giorni scorsi insieme alla compagna, Nicoletta Conte, aveva denunciato lo stato di degrado dell’abitazione, con infiltrazioni e crepe sui muri. Gli operai di una ditta esterna incaricata dal Comune hanno piazzato i ponteggi e allestito il cantiere per una prima ispezione necessaria a valutare le situazioni di pericolo crolli e le condizioni di sicurezza.

Sempre nei giorni scorsi, con le prime piogge e le bufere di vento, lo stato dell’immobile era peggiorato. L’acqua piovana filtrava dal tetto e attraversava i lampadari. All’interno grosse chiazze di muffa e secchi per la raccolta dell’acqua. Gli ambienti malsani rappresentavano un rischio per la salute dei residenti.

Le gravi criticità erano state denunciate anche lo scorso gennaio, attraverso una lettera indirizzata agli uffici comunali.

