Prosegue l’iter per il progetto di messa in sicurezza del costone roccioso situato tra l’Istituto superiore Tecnico Nautico “Paglietti” e piazza Amsicora, a pochi passi dal lungomare di Porto Torres. Il Comune ha nominato il responsabile unico del procedimento e del progetto, Giovanni Tolu, oltre ai responsabili delle fasi.

Il rischio di cedimento visibile aveva costretto l’amministrazione comunale ad avviare la procedura per l’affidamento delle indagini geologiche, necessarie a predisporre un progetto di consolidamento e di messa in sicurezza del costone che sorge sopra l’area archeologica di proprietà del Mibact.

Nel sito si trovano le tombe ad arcosolio, uno dei complessi funerari più importanti dell’antica Turris Libisonis, un complesso di circa 50 tombe nella zona retrostante della scuola Nautico, ricavate nella collina calcarea, utilizzate tra il III e il VII secolo d.C.

L’intervento si è reso possibile grazie al finanziamento regionale pari a 130mila euro, risorse stanziate nell’ambito dei contributi alle amministrazioni locali per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrale del Piano di assetto Idrogeologico (Pai).

© Riproduzione riservata