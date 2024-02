Giù le barriere architettoniche negli edifici privati del Comune di Porto Torres.

I cittadini interessati potranno presentare domanda per ottenere i contributi finalizzati ad eliminare quegli ostacoli presenti nelle abitazione dei portatori di disabilità. Possono presentare domanda coloro che sono affetti da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità o chi ne esercita la cura, tutela o potestà, che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo, o l'abituale e stabile residenza presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili.

Le persone interessate potranno trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui verrà richiesto il contributo.

Il Comune eroga le somme al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il 1 marzo.

© Riproduzione riservata