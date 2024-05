Continua lo scempio ambientale nell’area de “La Marinella”, lungo la costa ad est della spiaggia, davanti alla zona industriale di Porto Torres.

Sono in corso le indagini dell’Autorità giudiziaria, a seguito dell’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Sassari dalla Capitaneria di porto, per accertare lo smaltimento illegale, l’origine dei rifiuti interrati, l’eventuale danno ambientale e le responsabilità.

Intanto prosegue l’abbandono di materiali e di ingombranti anche nelle aree circostanti alla Marinella, dove sono in corso lavori di movimentazione di inerti, un terreno di oltre due ettari in cui sarebbero stati sotterrati rifiuti di ogni tipo, compresi manufatti di eternit, per spianare l’area adibita a cantiere edile.

Attualmente la ditta, autorizzata a svolgere attività nella zona interessata, sarebbe impegnata al recupero di terre e rocce per l’ampliamento della diga foranea nel porto di Genova. La concessione dell’area demaniale è stata affidata alla ditta dalla Port Authority che ha consegnato gli atti alla Capitaneria di porto turritana.

© Riproduzione riservata