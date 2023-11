La commissione Finanze del Comune di Porto Torres ha approvato la proposta di deliberazione delle aliquote dell’addizionale Irpef 2024, rimaste invariate. Lo scaglione da 0 a 15mila euro prevede un’aliquota del 6 per mille, la fascia da 15,01 a 28mila un’aliquota del 7 per mille, mentre da 28,01 a 50mila euro un’aliquota dell’8 per mille, stessa misura anche per oltre la cifra massima. Resta invariata l’esenzione sotto i 15mila euro.

Nel calendarizzare tutte le attività propedeutiche all’approvazione del bilancio entro 31 dicembre prossimo, l’assessore competente Alessandro Carta ha precisato che «l’approvazione entro i termini di legge consente di evitare una serie di vincoli che impediscono l’utilizzo di importanti somme nei primi mesi dell’anno». La commissione presieduta da Gaetano Mura ha approvato a maggioranza la proposta di giunta alla presenza del dirigente del settore Finanze, John Fois.

