Porto Torres, con la moto finisce sotto l'auto: ferito un giovaneIl 23enne per fortuna se l’è cavata con qualche escoriazione, la dinamica è in corso di accertamento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Col motorino è finito sotto una macchina mentre transitava nel corso Vittorio Emanuele, nel centro cittadino. L’incidente, questa mattina, poco prima delle 11, quando un giovane di 23 anni in sella ad una moto Phantom, procedendo lungo la via principale, ha tamponato nella parte posteriore un’auto in marcia, finendo sotto la vettura.
Per fortuna solo tanta paura. Il giovane motociclista se l’è cavata con qualche escoriazione. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a garantire le prime cure al 23enne a bordo dell'ambulanza Avis Campanedda.
Sul posto due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Porto Torres che per effttuare i rilievi hanno bloccato la strada, nel tratto tra via Adelasia e via Eleonora d’Arborea, con il supporto della Polizia Locale. Per oltre mezz’ora il traffico veicolare è stato sospeso.