Danni al nuovo campo da padel di Bultei, la prima struttura sportiva di tale tipologia nel Goceano, che attendeva di essere inaugurata. Invece non si è fatto in tempo neppure a tagliare il nastro che qualcuno ha pensato bene di vandalizzare la parete, una intera vetrata andata in frantumi, colpita da una grossa pietra rinvenuta sul posto.

Delusione e rabbia nelle parole del primo cittadino Daniele Arca. «Capisco le ragazzate e l’agitazione creata da un bicchiere di troppo - commenta - ma è possibile che possa mancare totalmente il buon senso nella tutela di un bene pubblico, tra l’altro destinato ai giovani?».

L’amministrazione comunale aveva ricevuto importanti finanziamenti per realizzare un nuovo polo sportivo che comprendeva il nuovo campo di padel. «Non è certo una bella pubblicità per il nostro paese, ma riteniamo sia giusto rendere pubblico per far sì che, chi ha commesso o chi sa, possa seriamente pensare alla gravità del gesto e sia quindi nelle condizioni di riscattarsi con altrettante azioni di senso compiuto», aggiunge il sindaco Arca.

L'amministrazione comunale si è già attivata per segnalare alle autorità competenti l'atto vandalico e porre in essere azioni per evitare che simili atti vandalici possano ripetersi. «Per chi non lo avesse capito - conclude il primo cittadino - a Padel si gioca con racchetta e pallina».

