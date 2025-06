E’ Claudio Piras, il nuovo componente della giunta comunale di Porto Torres. In seguito alle dimissioni di Salvatore Frulio dalla carica di assessore al Commercio, Attività Produttive, Politiche del Lavoro e Occupazione, Formazione professionale, Sicurezza del lavoro, Pesca, Agricoltura, Arigianarto e Personale, presentate lunedì mattina per motivi personali e professionali, il sindaco Massimo Mulas ha provveduto alla ricostituzione del plenum dell’esecutivo dell’Ente, nominando nuovo assessore il consigliere comunale Claudio Piras, esponente del gruppo consiliare Orozzonte Comune, presente in maggioranza come seconda forza politica.

La fumata bianca questa mattina a poche ore dalle dimissioni di Frulio. Eletto in consiglio comunale, nelle ultime amministrative del 2020, con la lista “Franco Satta sindaco”, Claudio Piras aveva ricoperto la carica di consigliere dell’opposizione nella precedente amministrazione Wheeler. Ora assumerà l’incarico in giunta fino alle elezioni comunali previste per la prossima primavera 2026.

