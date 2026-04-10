Il Consiglio comunale di Porto Torres ha approvato all’unanimità il conferimento della Civica Benemerenza al maestro di sport e arti marziali Paolo Algisi, figura di riferimento per la città e per intere generazioni di atleti turritani. La proposta, firmata dal presidente del Consiglio comunale Franco Satta, su iniziativa del consigliere Antonello Murgia, ha ottenuto il pieno sostegno del sindaco Massimo Mulas e di tutta l’assemblea civica. Con questo riconoscimento, l’Amministrazione comunale ha voluto premiare non solo il valore tecnico-sportivo del maestro Algisi, ma anche il suo fondamentale contributo umano, educativo e civico.

Nell’atto di conferimento si sottolinea come «la figura del Maestro Paolo Algisi rappresenti un esempio di integrità e dedizione e la sua attività abbia dato lustro all’intera comunità».

Il Comune ha riconosciuto in Paolo Algisi un impatto positivo e duraturo sulla comunità, evidenziandone, in particolare, tre grandi meriti. Eccellenza sportiva: oltre quarant’anni di insegnamento nelle arti marziali, durante i quali ha portato il nome di Porto Torres ai vertici dello sport, con numerosi titoli regionali e italiani, oltre a prestigiose medaglie mondiali conquistate anche in tempi recenti. Impegno scolastico: l’ideazione e l’avvio di progetti dedicati alla diffusione della pratica sportiva negli istituti scolastici del territorio. Valore sociale: l’organizzazione annuale di corsi gratuiti contro il bullismo, offrendo ai più giovani strumenti di autodifesa, autocontrollo e rispetto delle regole, con un alto valore pedagogico e sociale.

Con il conferimento della Civica Benemerenza a Paolo Algisi, Porto Torres rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, riconoscendo nel suo lavoro un pilastro della memoria, dello sport e dell’identità cittadina.

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