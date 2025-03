Un monumento commemorativo in ricordo delle vittime del Covid-19, verrà realizzato al cimitero comunale di via Balai, a Porto Torres. L’opera scultorea verrà creata a totale carico dei familiari richiedenti, i quali hanno inoltrato la proposta all’amministrazione comunale che ha accolto la lodevole iniziativa di dedicare un monumento in onore dei propri cari deceduti a causa della pandemia.

La lapide commemorativa, alta 105 centimetri e larga 80, verrà realizzata in marmo di Orosei con albero della via in acciaio Inox 316, e posizionata all’interno del cimitero di Balai. Con la legge sulla “Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus” è stata riconosciuta la giornata nazionale del 18 marzo al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono morte durante il periodo della pandemia.

Il Comune intende farsi parte attiva nel recepire i contenuti della norma nazionale, nella piena condivisione della sua finalità e dei suoi obiettivi, mediante la realizzazione di iniziative concrete e di carattere strutturale per conservare e rinnovare la memoria condivisa e collettiva di tutti quanti hanno perso la vita a causa della malattia e del dramma che ha investito diverse famiglie e la comunità.

