La scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè” di Porto Torres ospiterà il concerto finale del IV corso di Interpretazione e Tecnica pianistica, organizzato dal Cism- Centro internazionale studi musicali a cura del maestro Stefano Mancuso, in collaborazione con i maestri Filippo D’angelo, Jeff Edes Junior e Daniela Gonzales.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 4 settembre alle ore 17, presso il salone della scuola di via Pacinotti dove 18 giovani musicisti saranno i veri protagonisti dell’esibizione finale, in una cornice che li ha visti impegnati per una settimana in una intensa attività didattica, con lezioni aperte e tavole rotonde, un percorso di formazione che ha arricchito le loro conoscenze di base.

I giovani talenti, per la maggior parte sardi (Porto Torres, Sassari, Stintino, Olbia e La Maddalena), provengono anche dal resto della Penisola, dalla Spagna e dalla Bulgaria. Al termine del concerto, come da programma, la commissione artistica del Centro Studi assegnerà le borse di studio, in forma di concerti, ad alcuni tra i partecipanti che si sono distinti nel corso del seminario. L’iniziativa culturale si svolge in collaborazione con l’associazione Musicando Insieme e la Scuola civica di musica.

