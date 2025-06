La musica, quella dei giovani talenti, arte e comunicazione che trionfano come in un giorno di festa. Questa l’atmosfera vissuta a Porto Torres in occasione della XV edizione del concorso “Prime Note”, che ha portato sul palco della sala Filippo Canu giovanissimi musicisti.

Il più giovane, il piccolo violinista Ivan Manucuso di soli 9 anni si è aggiudicato ex equo il primo Premio Assoluto, del valore di mille euro, insieme alle ragazze del Quartetto dei Flauti. Una serata di gala che ha fatto registrare un pubblico numeroso e un’infinita emozione. Il Premio del Pubblico ha invece premiato l’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Ossi, mentre il Premio Speciale Città di Porto Torres è stata conferita all’Istituto Comprensivo n. 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres guidato dalla dirigente Alessandra Pinna. Grande soddisfazione e applausi hanno accompagnato i giovani musicisti della classe seconda B di Porto Torres e Pietro Solinas della classe terza A di Stintino, che hanno rappresentato l’Istituto comprensivo di Porto Torres con entusiasmo e grande professionalità. Hanno ottenuto tre primi premi, il Premio Speciale del Comune di Porto Torres e la Targa “Maestro Francesco Abis”. Soddisfatti i docenti che li hanno preparati: Silvia Marras, Vincenzo Mozzillo, Cristian Ruzzeddu e Luca Cartamantiglia.

Le giornate precedenti sono state dedicate alle selezioni, riservate ai partecipanti provenienti da varie scuole e realtà musicali. Una giuria di esperti, presieduta dal maestro Antonio Puglia e composta dai maestri Mariano Meloni, Roberto Piana e Alfredo Puglia (in arte Forelock), ha decretato i vincitori delle varie categorie: Milo Garofalo (tromba), Roberto Saiu (pianoforte), Ivan Mancuso (violino), Columbano Caterina Vittoria (flauto), Caboni Gaia Luna (canto moderno), Pietro Solinas (pianoforte e violoncello), l’IC “A. Gramsci” di Ossi e l’IC2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres (Scuole a Indirizzo musicale) e il Quartetto di Flauti (Musica d’insieme). A premiare i giovani talenti l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, l’assessora alla Pubblica Istruzione Gavina Muzzetto e il presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta.

Particolare emozione alla consegna della targa “M° Francesco Abis”, istituita per onorare la memoria del giovane e stimato docente di violoncello dell’Istituto “Don Sanna”, scomparso a una settimana dall’evento.

La targa è stata consegnata dal professor Efisio Abis, padre del maestro e al giovane violoncellista Pietro Solinas dell’IC2 Don Antonio Sanna – sede di Stintino, in un clima di profonda commozione e partecipazione. Un altro momento significativo, quello in cui le sorelle del maestro don Sanna, Marianna e Gisa, hanno donato ai vincitori Ivan Mancuso, al Quartetto di Flauti e a Gaia Luna Caboni dei volumi contenenti le opere musicali del loro fratello scomparso. Il concorso è stato promosso dall’associazione culturale AdC - Orchestra Filarmonica della Sardegna, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo don Sanna e con il patrocinio del Comune di Porto Torres. «Prime Note è un’opportunità preziosa per i partecipanti di confrontarsi, crescere e condividere l’amore per la musica in un contesto altamente formativo», ha sottolineato la dirigente scolastica Alessandra Pinna.

Il maestro Antonio Puglia, presidente dell’associazione culturale AdC, ha evidenziato: «In quindici anni di attività, il concorso ha premiato non solo il talento, ma anche l’impegno e la dedizione quotidiana di giovani musicisti e insegnanti. Vedere crescere anno dopo anno l’entusiasmo intorno a questa iniziativa è una grande soddisfazione».

© Riproduzione riservata