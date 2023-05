La città di Porto Torres si prepara per i riti della Festha Manna in onore dei Santi Martiri Turritani, Gavino Proto e Gianuario.

Agli eventi religiosi si uniscono gli appuntamenti culturali e di spettacolo più attesi: il concerto delle Vibrazioni e il ritorno di tre manifestazioni "identitarie", quali il Palio di San Gavino, la Sagra del Pesce e la serata di canto a chiterra.

Il cuore del programma sarà concentrato dal 27 al 29 maggio.

Sabato 27 maggio alle 10 nella spiaggia dello Scoglio lungo si svolgerà la tradizionale Regata del Pescatore, organizzata dall'associazione AssoVeLa in collaborazione con l'associazione Etnos Li Bainzini. Dalle 18 alle 20.30 in piazza Umberto I° ci sarà “Un nastro per legarsi alla lettura”, appuntamento rivolto ai bambini e a cura della cooperativa Comes; alle 16.30 nell'auditorium dell'Istituto “Don Antonio Sanna” si svolgerà la finale del XIII Concorso Nazionale “Prime Note”, a cura dell'associazione “Amici del Conservatorio” e “Orchestra Filarmonica della Sardegna”; alle 17 in via Sassari 61 sarà possibile assistere a un’esibizione di scacchi del maestro Yuri Sanna; alle 21.30 sotto la Torre Aragonese sarà la volta del concerto musicale del gruppo “Le Vibrazioni”, un appuntamento di richiamo nazionale, che si svolgerà nella location che ha ospitato gli ultimi grandi concerti programmati dall'amministrazione.

Alle 22 nel Duomo di Sassari prenderà il via il pellegrinaggio notturno dei fedeli che si concluderà alle 3 del mattino nella basilica di San Gavino con la Messa del Pellegrino presieduta dall'arcivescovo Gian Franco Saba.

Domenica 28 maggio il parco di San Gavino ospiterà la Mostra fotografica naturalistica, a cura dell'associazione "Atena Trekking Porto Torres”; alle 18, nella piana di Balai, sarà celebrata la messa solenne di Pentecoste seguita dalla processione di rientro dei simulacri verso la basilica di San Gavino; alle 20 e 30 nelle Cumbessias e nell'Atrio Comita si terranno “Il nome di San Gavino”, iniziativa organizzata dall'associazione “Intragnas” e la rassegna di Canto a Chiterra dedicata a “Francesco Falchi” promossa da Tazenda Società Coop.

Lunedì 29 maggio alle 10.30 nella basilica è stata programmata la diretta televisiva su Videolina del Solenne Pontificale presieduto dall'arcivescovo Gian Franco Saba; dalle 13 in piazza Eroi dell’Onda tornerà la Sagra del Pesce, storico appuntamento gastronomico organizzato dall'APS Maestrale. Domenica 25 giugno dalle 16 il lungomare ospiterà ospiterà il Palio di San Gavino, spettacolare corsa all'anello con cavalieri e amazzoni in gara. In concomitanza nell'area verde intorno alla Torre Aragonese si svolgerà l'Estemporanea di Pittura a cura di associazione Culturale TNT Global Art. Il concorso di pittura estemporanea avrà come tema ispiratore “Porto Torres -La Festha Manna. La giostra equestre”. Fino al 31 maggio nello Studio d'arte in via Josto 38 si svolgerà la Mostra di pittura di Michele Rum “Ruggine e salsedine”; dal 26 maggio al 4 giugno nella sala conferenze del Museo del Porto sarà allestita la Mostra fotografica “Turris”, a cura di Marcello Dongu; dal 27 al 29 maggio nelle Cumbessias ci sarà la Mostra di giochi sonori e strumenti musicali della tradizione sarda, a cura di Fabrizio Masia; dal 25 al 27 maggio si terrà il XIII Concorso Nazionale “Prime Note” dell’Associazione Amici del Conservatorio e dell'Orchestra Filarmonica della Sardegna nell'Auditorium dell'Istituto comprensivo numero 2 “Don Antonio Sanna”; il 26 maggio alle 18 e 30 nella sala conferenze del Museo del Porto si terrà la II^ edizione del Festival letterario degli Scrittori turritani a cura di Fidapa BP W sezione di Porto Torres; il 27 maggio alle 20 nella Basilica di San Gavino si terrà il “Concerto per la Festha Manna” organizzato dal Coro Polifonico Turritano; il 2 giugno dalle 12 a mezzanotte in piazza Garibaldi e nel centro storico si svolgerà l'evento “20 anni di Piazza Garibaldi”; il 3 giugno nella Basilica di San Gavino sarà la volta del concerto per pianoforte di Stefano Mancuso organizzato dall'associazione Musicando Insieme; il 24 giugno nella sala Filippo Canu sarà presentato il progetto Guida Isolamea a cura di Daniele Amato.

