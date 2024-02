Procedura aperta per l’assegnazione in concessione degli spazi disponibili all’interno della Casa delle Associazioni, l’edificio di proprietà del Comune di Porto Torres che dispone di sette locali dove è possibile svolgere attività di associazionismo. Lo stabile sito in via Principe di Piemonte ospita la Consulta del Volontariato ed altre realtà operanti nel territorio.

L’assegnazione in concessione, riservata alle attività comuni delle associazioni, consiste nell’uso, nella manutenzione, nella pulizia e nella custodia dell’immobile secondo le modalità previste dal Regolamento che esclude partiti politici, associazioni sindacali e professionali di categoria, centri ricreativi aziendali dei lavoratori e le associazioni che abbiano a tutela degli interessi degli associati.

Il canone agevolato annuo stabilito in casi particolari come l’assistenza sanitaria e sociale, mentre la durata della concessione di 5 anni dalla data della firma. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 5 marzo prossimo.

