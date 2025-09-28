Carambola di auto in via Sassari, questa mattina intorno a mezzogiorno a Porto Torres. Tre le vetture coinvolte nell’incidente avvenuto su un rettilineo, in prossimità dell’incrocio con via Michelangelo Buonarroti. Uno scontro avvenuto per invasione di corsia.

Una Volkswagen che procedeva in via Sassari, in direzione del porto, avrebbe sbandato e si sarebbe allargata, per motivi ancora da accertare, tanto da invadere la corsia opposta dove transitava in direzione opposta una Nissan Juke. Nell’impatto tra le due vetture è stata coinvolta una terza auto parcheggiata sul lato, una Renault Kadjar colpita su un lato. La Nissan ha tentato di evitarla dopo lo scontro con la Volkswagen, senza riuscirci.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. In molti hanno assistito all’incidente. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno effettuato i rilevi e ascoltato i testimoni utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

