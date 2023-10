Tutela dell’ambiente, dei parchi e delle zone verdi dove vigono regole di rispetto della natura e del decoro urbano.

In prima fila le divise verdi della compagnia barrcellare di Porto Torres che, impegnati nella salvaguardia del territorio, hanno registrato nei loro taccuini ben 16 sanzioni contro i trasgressori, nemici dell’ambiente che spesso dimenticano di osservare le norme di civiltà.

Nel settore ambiente sono state contestate 9 sanzioni per la violazione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, per un totale di multe pari a 3mila e 400 euro.

I barracelli sottolineano che la vigilanza riguarda anche il ritiro dei mastelli fuori le abitazioni, che dovrà avvenire entro le 15 da parte degli utenti.

Nel quadro dei servizi finalizzati al rispetto e all’osservanza delle prescrizioni sul Regolamento comunale per l’utilizzo dei parchi e giardini, la compagnia barracellare al comando di Gavino Cuccu ha elevato 7 sanzioni amministrative per un totale di 350 euro, per l’inosservanza dell’apposizione del guinzaglio in luogo pubblico e all’aperto.

I proprietari e i conduttori dei cani devono, infatti, munirsi di guinzaglio non estendibile, della lunghezza di un metro e mezzo negli spazi pubblici indicati.

Sempre all’interno dei parchi è vietata la circolazione dei bambini di età superiore agli 8 anni, nonché dei monopattini elettrici.

Nelle aree verdi, inoltre, durante l’orario di apertura è vietato a chiunque di accedervi portando con sé bottiglie contenenti alcolici e superalcolici, e consumarli nel posto. In questi casi la sanzione è di 50 euro.

