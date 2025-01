L’elezione della vicesindaca del Comune di Porto Torres, Simona Fois, alla presidenza del Consorzio industriale provinciale di Sassari libera un posto nell’esecutivo guidato dal sindaco Massimo Mulas, che per il riequilibrio delle rappresentanze di genere dovrà essere occupato da un’altra figura femminile.

A dare le carte sarà il Partito Democratico che, mantenendo la maggioranza in consiglio comunale, per consolidare la parità uomini e donne in giunta, ha avviato le interlocuzioni con il sindaco Massimo Mulas allo scopo di reintegrare, nel più breve tempo possibile, la composizione dell’esecutivo. Nei prossimi giorni si conoscerà il nome della nuova vicesindaca che succederà a Simona Fois dopo le sue dimissioni da componente della giunta.

Al sindaco il compito di procedere ad una redistribuzione delle deleghe alla luce delle modifiche che interverranno nella composizione degli organi. Potrebbe decidere di mantenere alcune attribuzioni, considerando che la vicesindaca uscente aveva ricevuto diverse deleghe di peso, dai Servizi Sociali, alla Sanità, dalle Opere Pubbliche allo Sport e all'istruzione.

