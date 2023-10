Cambio di deleghe assessoriali nel Comune Comune Porto Torres. Questa mattina il sindaco Massimo Mulas ha firmato il decreto per una rimodulazione che interessa due esponenti della giunta, Simona Fois e Maria Bastiana Cocco.

Alla prima, già vicesindaca, è stata assegnata la delega ai Lavori Pubblici che si aggiunge a quelle già di competenza in materia di Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Benessere della Persona, Politiche dell’infanzia, Pari Opportunità, Risorse educative, Igiene e Sanità.

Maria Bastiana Cocco lascia alla collega le opere pubbliche e riceve la delega al Volontariato aggiungendosi a Cultura, Grandi Eventi, Beni Archeologici Storici e Monumentali, Centri Storici, Musei e Biblioteche. Un cambio negli incarichi politici allo scopo di «armonizzare e rendere più efficienti le funzioni dell’amministrazione comunale».

La decisione nasce come conseguenza di una valutazione dei progetti che l’amministrazione intende ultimare nei prossimi due anni e mezzo di mandato e di quelli in corso, che ha portato al convincimento sull’opportunità di riunire alcune deleghe sotto un’unica cabina di regia. Istruzione, sport e lavori pubblici, ad esempio, sono strettamente connessi anche alla luce dei lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e sportivo che hanno già preso il via e che saranno ulteriormente implementati nei prossimi mesi. Così come il mondo della cultura si intreccia spesso con quello dell’associazionismo nella programmazione degli eventi cittadini.

