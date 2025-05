Modifica del senso unico di marcia nelle vie Sandro Pertini ed Emilio Lussu, nel quartiere C1/2 del comune di Porto Torres.

A firmare la nuova ordinanza, che disciplina la viabilità nei tratti stradali della zona, è la comandante della Polizia locale, Maria Caterina Onida, un provvedimento imposto a seguito di valutazione dell’incremento di flusso di traffico, specie di veicoli commerciali per trasporto merci di particolare ingombro.

Vista la particolare criticità di via Pertini nell’incrocio con viale della Libertà, la nuova ordinanza sulla disciplina della circolazione stabilisce l’inversione del senso di marcia vigente con una nuova direzionalità verso la via Balai, indicata con segnaletica orizzontale e verticale.

Inoltre in via Boccaccio vi è l’obbligo di svolta a sinistra; in via Aretino si procede dritti o si svolta a sinistra così come in via Gramsci, dove verranno disposti dei dissuasori di sosta per consentire ai bus Atp di svoltare in sicurezza. Le modifiche della circolazione interessano anche le vie Gobetti, Monti, Pirandello, Alighieri, Pratolini, Manzoni e Montale.

Nella via Lussu, una delle arterie più lunghe del quartiere - l’inversione del senso unico di marcia vigente prevede una nuova direzionalità verso il viale della Libertà, con conseguente disciplina della circolazione anche nelle confluenti. La decisione di cambiare il senso di marcia influisce anche sulle fermate del Atp che hanno subito modifiche in accordo e a seguito di sopralluogo dei responsabili dell’Azienda trasporti pubblici.

