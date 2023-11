Allarme per un’anziana che non rispondeva al telefono e neppure alla porta.

Questa mattina l’intervento dei soccorritori in un condominio di via Principe di Piemonte a Porto Torres.

Intorno a mezzogiorno la segnalazione al 115 e il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale, accorsi unitamente all’ambulanza del 118 davanti alla palazzina, dove al secondo piano risiede una donna di 84 anni, in quel momento rimasta da sola.

Attimi di apprensione per i residenti che bussando alla porta e urlando il suo nome non hanno ricevuto risposta. Si è pensato al peggio. Hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine.

I vigili del fuoco, dopo un vano tentativo per entrare dalla porta principale, hanno dovuto utilizzare l’autoscala per raggiungere il balcone della sua abitazione e forzare la porta esterna del terrazzino per introdursi nell’appartamento.

Quindi la sorpresa positiva. Per fortuna la donna stava soltanto riposando, avvertiva un leggero mal di testa e non sentiva i rumori esterni e neppure i parenti preoccupati per l’anziana.

