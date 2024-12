Ancora aree off limits nel comune di Porto Torres.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, tutti i parchi, giardini, aree verdi e cimiteri del territorio comunale sono chiusi per l'intera giornata di lunedì 23 dicembre.

Inoltre, resta chiusa al traffico la strada provinciale Sp 34 nel tratto tra via dell'Industria e via Pigafetta. Le misure sono state adottate per tutelare la sicurezza pubblica, date le forti raffiche di vento a 120 chilometri orari che potrebbero raggiungere intensità eccezionali.

Il sindaco Massimo Mulas firma un’altra ordinanza di chiusura e raccomanda alla popolazione di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento.

Disagi e richieste di intervento anche nella zona industriale dove crollano coperture in amianto di vecchi fabbricati industriali. Cedono ancora tegole dai tetti della palazzina di viale della Libertà, nel Villaggio Verde, un’area transennata dai vigili del fuoco. L'amministrazione comunale invita tutti a restare aggiornati e rispettare le ordinanze per garantire la propria sicurezza.

