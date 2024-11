Il Comune di Porto Torres ha indetto la procedura per l’assegnazione in concessione dell’immobile di proprietà comunale in via Falcone e Borsellino, uno stabile da affidare ad un’associazione o gruppi di associazioni costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. L’obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare il bene mediante l’attivazione di un servizio a vantaggio e a beneficio della collettività.

L’assegnazione in concessione consiste nell’uso, nella manutenzione, nella pulizia e nella custodia dell’immobile e avverrà, per un periodo di cinque anni, a fronte di uno specifico progetto redatto e presentato dai soggetti del Terzo settore che dimostrino di avere i requisiti per attivare, a loro cura e spese, il progetto di gestione dell’immobile assegnato.

Tra le attività contemplate rientrano: assistenza sociale e socio sanitaria, tutela dell’ambiente e della specie animale, protezione civile, educazione, promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani, nonchè attività culturali o scientifiche e promozionali nel campo turistico, ricreativo e sportive. Il canone mensile è di 447 euro. La domanda dovrà far pervenire entro le ore 12 del 10 gennaio 2025.

