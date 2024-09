Nuove reti idriche appena realizzate in piazza delle Regioni a Porto Torres. Martedì 24 settembre i tecnici di Abbanoa procederanno ai collegamenti delle condotte appena realizzate nell’ambito dell’appalto di efficientamento reti finanziato con il Fondo europeo di Sviluppo e Coesione “Fsc”.

Sarà necessario sospendere l’alimentazione del quartiere del Villaggio Satellite: pertanto si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dalle 8 alle 18 nella zona interessate. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi.

Abbanoa sta investendo quattro milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche della città di Porto Torres tramite due grossi appalti di riqualificazione della rete idrica entrambi finanziati con il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientrano nel pacchetto di interventi destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche. Le imprese incaricate stanno realizzando nuove condotte, in sostituzione a quelle ormai usurate, e installando nuove apparecchiature di regolazione che porteranno al miglioramento idraulico della rete di distribuzione nelle zone interessate.

I tratti oggetto d’intervento sono stati suddivisi in due lotti sulla base del distretto di appartenenza e della vicinanza, in modo da rendere più agevole la cantierizzazione dell’area. Si procede dal porto tursitico alle vie del centro storico e in particolare presso il Vilaggio Satellite. Gli interventi a lungo termine sono finalizzati alla sostituzione e dismissione di condotte esistenti e posa in opera di nuove condotte.

