«Presidente, per il rispetto che ho nei confronti dell’intero consiglio comunale, mi aspetto da lei un resoconto dei consigli comunali e delle commissioni saltate per mancanza del numero legale. Un rapporto sulle assenze e presenze dei singoli consiglieri comunali, perché mi sembra strana la sua conferenza stampa in quanto non mi risultano tutte queste sedute andate deserte per carenza di numeri». Nell’aula del consiglio comunale di Porto Torres, l’esponente di maggioranza del Partito democratico, Antonello Cabitta esprime il suo disappunto sull’intervento del presidente del consiglio Franco Satta fatto a mezzo stampa sull’assenteismo dei consiglieri comunali.

Attriti all’interno della stessa maggioranza e malumori da parte di consiglieri di minoranza che ritengono le commissioni «concepite come conferenze stampa più che riunioni per offrire un contributo alle decisioni della maggioranza», sostiene Michele Bassu. «A questo punto chiedo anche che venga fornito un report su quelli che sono i rimborsi riconosciuti ai nostri consiglieri comunali, giusto perché i cittadini sappiano che non è una caccia alle streghe, ma perché ognuno di noi ha la responsabilità di essere presente», aggiunge Cabitta.

«Aggiungo che per quanto la maggioranza abbia il dovere di garantire il numero legale, è anche vero che i commissari dell’opposizione possono, se vogliono, portare dei contributi alle commissioni. Quindi chiedo che vengano forniti i certificati prodotti in questi tre anni per capire dove possiamo porre rimedio». Per il presidente del consiglio Satta «Ho ritenuto di informare la stampa per il ruolo di super partes che rivesto, facendo un richiamo ai consiglieri affinché chi è assente si assuma la propria responsabilità verso chi lo ha eletto. Perché ci sono consiglieri che vanno via prima di attendere la risposta ai loro interventi, pertanto mi adopererò per presentare i dati dei consiglieri assenti e presenti in questi tre anni».

