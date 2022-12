L’ex Mercato Ittico di Porto Torres è pronto per essere trasformato in Centro Servizi per lo scalo portuale. Sarà la società Sirimed, consorziata del gruppo bolognese Acreide, ad occuparsi dell’intervento di completamento e conversione della struttura.

Ieri la firma del decreto di aggiudicazione alla società che ha offerto un ribasso del 12 per cento sull’importo della base di appalto di circa 2 milioni e 732mila euro. L’edificio verrà suddiviso in quattro aree: uffici dell’Autorità di Sistema Portuale, una sala conferenze da circa 170 posti che conserverà la gradonata dalla tipica forma a ventaglio e un centro servizi per il porto da adibire ad uffici del cluster portuale. La parte nord della struttura, infine, potrà essere destinata, in futuro, a mercato ittico, con la previsione di una grande sala centrale, area servizi per celle frigorifere, una cucina, depositi, uffici, servizi igienici e locali tecnici.

La zona esterna, di circa 6 mila metri quadri, sarà dotata di accesso carrabile con posti auto ed una sistemazione a verde con essenze autoctone. I lavori avranno inizio a febbraio e si concluderanno entro il 2023.

«L’esito della gara appena aggiudicata aggiunge una pagina fitta di impegni nell’agenda lavori 2023 per lo scalo di Porto Torres – dice Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – . Una volta concluse le verifiche di legge e, comunque, entro i primi mesi dell’anno, l’impresa aggiudicataria potrà avviare il cantiere per realizzare quella che sarà la casa del cluster portuale».

© Riproduzione riservata