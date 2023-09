Nuovo approdo della nave da crociera nel porto di Porto Torres. Questa volta il gigante del mare, della compagnia Hebridean Sky, battente bandiera Bahamas ha ormeggiato nella banchina Dogana Segni, a due passi dal centro cittadino.

Lunga circa 90 metri e dotata di una capacità di oltre 100 passeggeri, 16 nei posti preferenziali, la nave è utilizzata per i viaggi di Antartide perché caratterizzata da uno scafo rinforzato che la rende sicura in presenza di ghiaccio.

Le sue dimensioni permettono ai passeggeri di seguire itinerari lontani dai sentieri battuti, altrimenti irragiungibili, con escursioni e avvistamenti ravvicinati di fauna spettacolare e davvero suggestiva, incontri a tema tenuti dalle guide naturalistche. I turisti sbarcati in città hanno visitato il patrimonio storico archeologico di Porto Torres. La partenza è prevista per domani mattina, intorno alle 5, in direzione Bonifacio, in Corsica. Prossima e ultima tappa della stagione delle crociere è in programma il 9 settembre prossimo con l’arrivo della Renaissance.

