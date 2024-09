Un open mic di poesia e musica, dove poter intonare una canzone o recitare un testo poetico, un apericena di beneficienza con tante iniziative messe in piedi dal locale Coco Bambù a Porto Torres, per sostenere i tre figli di Ana Cristina Duarte Correia. La donna 38enne di origini brasiliane, è stata uccisa a coltellate nel Pesarese dal marito, l'autista 54enne Ezio Di Levrano, la notte tra il 6 e il 7 settembre scorso.

Il brutale omicidio era avvenuto davanti ai tre figli di 14, 12 e 6 anni, ospitati ora in una casa di accoglienza. Ana con suo marito ha trascorso diversi anni a Porto Torres, una comunità che non ha dimenticato la sua gentilezza e generosità. Per questo in città sono nate diverse inizative di solidarietà, una di queste promosse dal parroco della chiesa di Cristo Risorto, don Michele Murgia e replicate da altre persone. L’ultima è l’apericena, in programma sabato 28, dalle 17 alle 21, nel locale di via Ponte Romano, con vendita di dolci e vestiario. Il ricavato sarà donato ai tre ragazzi che hanno perso la mamma in circostanze drammatiche.

© Riproduzione riservata