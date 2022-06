Vandali inarrestabili a Porto Torres. Dopo il clamoroso blitz nella centralissima chiesa della Consolata dei giorni scorsi questa notte nuova scorribanda, stavolta al parco di Balai.

A essere presa di mira la doccia per i bagnanti della spiaggia, spezzata in due dai soliti ignoti, mentre l'acqua sgorga in continuazione.

Indignazione per l'accaduto nell'opinione pubblica, specie sui social. Qualcuno richiede controlli più assidui e severi. Ma è evidente che nella cittadina turritana qualcosa a livello sociale non stia funzionando.

Gli atti di teppismo si susseguono ininterrottamente da troppo tempo, sia contro il patrimonio pubblico che contro privati cittadini. Le decine di auto bruciate negli ultimi anni parlano chiaramente. Per non parlare di episodi ancora più gravi.

Porto Torres, specie di notte, a volte diventa terra di nessuno.

