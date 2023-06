Due volte deserto il bando per la concessione dei locali adibiti a bar, nella stazione marittima “Nino Pala”, situata nell’area portuale di Porto Torres. Un servizio indispensabile per la valorizzazione dell’intera struttura e l’apertura di un’attività a supporto dei passeggeri all’interno del centro intermodale.

Al termine per la presentazione delle domande, il 25 maggio scorso, non è pervenuta alcuna offerta. Il Comune, pertanto, si è visto costretto ad avviare una terza gara per l’aggiudicazione del locale commerciale, avviso in scadenza domani 5 giugno, questa volta con assegnazione al concorrente che presenterà l'offerta migliore in rialzo rispetto al valore a base d’asta. La stazione marittima, localizzata in posizione baricentrica rispetto alla stazione ferroviaria, alle banchine di ormeggio dei traghetti che servono i collegamenti in regime di continuità territoriale con il continente e il collegamento regionale con l’isola dell’Asinara, è stata individuata come centro intermodale nel protocollo di intesa siglato tra l’amministrazione comunale e l’assessorato regionale ai Trasporti, un sistema di interconnessione tra i vari mezzi di trasporto nello scalo marittimo.

La concessione del bar, come previsto è stata programmata entro il 15 giugno, contestualmente all’avvio del centro intermodale, anche al fine di evitare l'abbandono dei locali e il deperimento delle attrezzature.

© Riproduzione riservata